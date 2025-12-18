ABB Aktie

62,48EUR 0,16EUR 0,26%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

18.12.2025 20:30:26

ABB (Asea Brown Boveri) Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ABB vor den am 29. Januar erwarteten Jahreszahlen 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Franken belassen. Analyst Rizk Maidi hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Prognosen für das vierte Quartal leicht an und führte zudem neue Schätzungen ein. Diese basierten auf der neuen Divisionsstruktur und der Überführung des Geschäftsbereichs Robotik in die aufgegebenen Geschäftsbereiche. Mit seinen Schätzungen für das Auftragswachstum des Technologieunternehmens liegt Maidi über der Konsensschätzung. Mit Blick auf 2026 erwartet er, dass ABB die Mitte der kürzlich bekanntgegebenen Zielspannen für das Umsatzwachstum und die bereinigte operative Ergebnismarge anpeilen werde./ck/rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
57,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
58,12 CHF 		Abst. Kursziel*:
-1,93%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
58,12 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,93%
Analyst Name::
Rizk Maidi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

