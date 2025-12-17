ABB Aktie
|62,32EUR
|-0,10EUR
|-0,16%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
17.12.2025 09:23:50
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 54 Franken auf "Sector Perform" belassen. In den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht hätten die Schweizer große Zuversicht ausgestrahlt, ihre Ziele zu erreichen, schrieb Sebastian Kuenne am Dienstagabend./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:38 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
54,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
58,36 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7,47%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
58,42 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,57%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Nachrichten
|
09:30
|SMI aktuell: SMI zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.12.25
|Freundlicher Handel: SMI bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
16.12.25
|Zuversicht in Zürich: SLI steigt (finanzen.at)
|
16.12.25
|Gewinne in Zürich: Das macht der SMI aktuell (finanzen.at)
|
16.12.25
|SMI-Handel aktuell: SMI mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
16.12.25
|Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SLI mittags steigen (finanzen.at)
|
16.12.25
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
16.12.25