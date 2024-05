Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start leichter

Am Montag geht es im Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,02 Prozent auf 5 063,34 Punkte nach unten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,363 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,070 Prozent tiefer bei 5 060,62 Punkten in den Handel, nach 5 064,14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 5 066,92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 060,62 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 918,09 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 760,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 395,30 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 12,20 Prozent. 5 121,71 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 1,00 Prozent auf 28,87 EUR), BASF (+ 0,60 Prozent auf 49,17 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,55 Prozent auf 22,12 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,42 Prozent auf 459,70 EUR) und Enel (+ 0,37 Prozent auf 6,81 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Intesa Sanpaolo (-3,45 Prozent auf 3,62 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,91 Prozent auf 119,30 EUR), BMW (-0,54 Prozent auf 95,50 EUR), UniCredit (-0,34 Prozent auf 36,27 EUR) und adidas (-0,26 Prozent auf 228,30 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 342 503 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 389,726 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 4,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,87 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at