Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen

Der STOXX 50 gönnt sich am Mittwochmittag eine Verschnaufpause.

Um 12:10 Uhr gewinnt der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,01 Prozent auf 4 378,15 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,289 Prozent auf 4 364,84 Punkte an der Kurstafel, nach 4 377,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 378,47 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 361,10 Zählern.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 0,078 Prozent. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.02.2024, bei 4 268,64 Punkten. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 20.12.2023, bei 4 082,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 777,94 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,99 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 420,04 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Punkte.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BASF (+ 2,57 Prozent auf 51,90 EUR), Siemens (+ 1,75 Prozent auf 176,06 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,34 Prozent auf 167,08 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,34 Prozent auf 42,49 CHF) und National Grid (+ 1,20 Prozent auf 10,54 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Richemont (-2,90 Prozent auf 135,80 CHF), TotalEnergies (-2,08 Prozent auf 63,48 EUR), BAT (-1,37 Prozent auf 23,79 GBP), Unilever (-1,13 Prozent auf 38,85 GBP) und BP (-0,94 Prozent auf 4,94 GBP) unter Druck.

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Aktuell weist die Glencore-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 468 520 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 546,527 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die HSBC-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,84 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,45 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at