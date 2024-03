Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen

Am Donnerstag verbucht der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,57 Prozent auf 17 680,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 17 707,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 597,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX erreichte am letzten Handelstag imJanuar, dem 29.01.2024, den Wert von 16 993,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, den Wert von 16 181,00 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, lag der LUS-DAX noch bei 15 357,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 5,59 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 17 707,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,87 Prozent auf 14,33 EUR), Sartorius vz (+ 2,08 Prozent auf 352,60 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,86 Prozent auf 55,90 EUR), Porsche (+ 1,83 Prozent auf 86,68 EUR) und RWE (+ 1,79 Prozent auf 31,34 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Beiersdorf (-2,51 Prozent auf 134,25 EUR), MTU Aero Engines (-1,32 Prozent auf 216,00 EUR), Continental (-0,91 Prozent auf 74,04 EUR), Bayer (-0,75 Prozent auf 28,35 EUR) und adidas (-0,51 Prozent auf 188,88 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Siemens Energy-Aktie. 2 035 018 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 204,464 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

