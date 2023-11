Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit Abgaben

In Frankfurt ist am Dienstag ein stabiler Handel zu beobachten.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,09 Prozent auf 15 914,50 Punkte zurück.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 15 902,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 948,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 14 776,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 21.08.2023, den Stand von 15 645,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 21.11.2022, mit 14 406,00 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 13,22 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 869,50 Punkten.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 3,95 Prozent auf 289,80 EUR), adidas (+ 1,66 Prozent auf 184,72 EUR), Symrise (+ 1,22 Prozent auf 98,22 EUR), Hannover Rück (+ 1,18 Prozent auf 214,70 EUR) und Siemens (+ 1,14 Prozent auf 149,32 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,92 Prozent auf 25,00 EUR), Porsche Automobil vz (-1,43 Prozent auf 46,03 EUR), Porsche (-1,39 Prozent auf 89,58 EUR), BMW (-1,38 Prozent auf 94,42 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,27 Prozent auf 107,46 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 773 672 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 160,506 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,75 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

