Handel in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Nachmittag

Der LUS-DAX bewegt sich am Montag im Minus.

Der LUS-DAX sinkt im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,34 Prozent auf 19 102,00 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19 197,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19 010,50 Punkten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, bei 18 237,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, den Wert von 18 504,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, einen Wert von 15 292,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 14,08 Prozent aufwärts. Bei 19 496,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Commerzbank (+ 2,64 Prozent auf 16,89 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,79 Prozent auf 99,12 EUR), Deutsche Bank (+ 1,42 Prozent auf 16,00 EUR), RWE (+ 0,83 Prozent auf 31,72 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,77 Prozent auf 210,70 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-3,94 Prozent auf 499,50 EUR), Continental (-2,88 Prozent auf 54,68 EUR), Hannover Rück (-1,36 Prozent auf 247,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,23 Prozent auf 474,00 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,08 Prozent auf 32,15 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 4 224 456 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 234,117 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,71 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,09 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at