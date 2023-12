Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Montagmittag Abschläge

Am Montag verbucht der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,55 Prozent auf 26 544,81 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 246,020 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,185 Prozent schwächer bei 26 641,86 Punkten, nach 26 691,29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 26 656,58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 532,33 Punkten erreichte.

MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bei 25 290,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2023, wurde der MDAX auf 27 204,49 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, bei 25 604,18 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 legte der Index bereits um 4,20 Prozent zu. Bei 29 815,39 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23 626,97 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,65 Prozent auf 135,40 EUR), Jungheinrich (+ 1,51 Prozent auf 30,90 EUR), RATIONAL (+ 1,35 Prozent auf 640,00 EUR), CTS Eventim (+ 1,27 Prozent auf 63,75 EUR) und KION GROUP (+ 0,80 Prozent auf 34,22 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen ENCAVIS (-5,76 Prozent auf 13,83 EUR), SMA Solar (-2,95 Prozent auf 59,15 EUR), PUMA SE (-2,64 Prozent auf 54,52 EUR), Stabilus SE (-2,13 Prozent auf 57,45 EUR) und Lufthansa (-2,02 Prozent auf 8,20 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 965 420 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 17,431 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Im MDAX hat die Lufthansa-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 5,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at