Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich letztendlich fester

Der MDAX verzeichnete am fünften Tag der Woche Kursanstiege.

Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,66 Prozent fester bei 26 214,34 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 240,631 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,125 Prozent fester bei 26 075,71 Punkten, nach 26 043,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 071,92 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 325,25 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 0,860 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 26.03.2024, einen Stand von 26 871,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.01.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 174,57 Punkten auf. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 26.04.2023, bei 27 464,85 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 2,33 Prozent zu Buche. Bei 27 286,23 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 25 075,79 Punkten.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 6,47 Prozent auf 50,85 EUR), thyssenkrupp (+ 6,17 Prozent auf 4,73 EUR), Aroundtown SA (+ 5,86 Prozent auf 1,96 EUR), AIXTRON SE (+ 4,78 Prozent auf 22,82 EUR) und TAG Immobilien (+ 4,59 Prozent auf 12,76 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Delivery Hero (-16,01 Prozent auf 25,86 EUR), HelloFresh (-3,63 Prozent auf 6,74 EUR), HOCHTIEF (-1,98 Prozent auf 98,90 EUR), WACKER CHEMIE (-1,52 Prozent auf 100,30 EUR) und K+S (-1,31 Prozent auf 13,52 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 10 133 600 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 18,179 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,09 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at