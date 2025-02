Handel in Frankfurt: TecDAX am Mittag leichter

Am Dienstagmittag halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 12:10 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 0,18 Prozent auf 3 867,81 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 683,304 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,089 Prozent höher bei 3 878,18 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 874,72 Punkten am Vortag.

Bei 3 852,35 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 878,68 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wurde der TecDAX mit 3 586,86 Punkten gehandelt. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.11.2024, den Wert von 3 333,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wies der TecDAX 3 408,93 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,55 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 878,68 Punkten. Bei 3 403,34 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 3,11 Prozent auf 47,74 EUR), Siltronic (+ 0,69 Prozent auf 46,48 EUR), 1&1 (+ 0,68 Prozent auf 11,92 EUR), PNE (+ 0,66 Prozent auf 12,20 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,65 Prozent auf 34,26 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Elmos Semiconductor (-6,20 Prozent auf 68,10 EUR), Sartorius vz (-1,55 Prozent auf 241,10 EUR), IONOS (-1,48 Prozent auf 23,35 EUR), Bechtle (-1,39 Prozent auf 33,98 EUR) und CANCOM SE (-1,19 Prozent auf 25,00 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 550 127 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 318,435 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,32 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

