Handel in Frankfurt: TecDAX letztendlich im Plus

Am Dienstag stieg der TecDAX via XETRA zum Handelsende um 2,22 Prozent auf 3 288,36 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 484,974 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,006 Prozent fester bei 3 217,13 Punkten, nach 3 216,95 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 289,07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 217,13 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bei 3 423,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 288,63 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 275,04 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,09 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 175,55 Zählern.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 6,77 Prozent auf 291,70 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 5,52 Prozent auf 45,90 EUR), AIXTRON SE (+ 5,40 Prozent auf 22,65 EUR), SAP SE (+ 5,27 Prozent auf 174,86 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 4,06 Prozent auf 102,60 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Infineon (+ 0,00 Prozent auf 29,81 EUR), MorphoSys (+ 0,00 Prozent auf 67,75 EUR), freenet (+ 0,15 Prozent auf 27,30 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 0,21 Prozent auf 29,14 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,65 Prozent auf 21,75 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 7 826 694 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 193,526 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

