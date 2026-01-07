Sartorius vz. Aktie
|265,50EUR
|2,10EUR
|0,80%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 280 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sartorius sei der klassenbeste Pharma- und Laborzulieferer, schrieb Charles Pitman-King in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die zurückkehrende Nachfrage dürfte die Auftrags- und Umsatzdynamik wieder auf das Niveau vor Covid zurückbringen. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
