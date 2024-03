Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich leichter

Am Donnerstag fiel der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,47 Prozent auf 3 422,55 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 523,577 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,175 Prozent auf 3 444,56 Punkte an der Kurstafel, nach 3 438,55 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 412,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 455,32 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der TecDAX bereits um 0,717 Prozent nach. Vor einem Monat, am 14.02.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 386,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.12.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 324,94 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 14.03.2023, den Wert von 3 254,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 2,95 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Punkten erreicht.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell PNE (+ 3,07 Prozent auf 14,12 EUR), Energiekontor (+ 1,81 Prozent auf 67,50 EUR), Sartorius vz (+ 1,33 Prozent auf 364,80 EUR), EVOTEC SE (+ 1,08 Prozent auf 13,11 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,00 Prozent auf 56,64 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil TeamViewer (-5,71 Prozent auf 13,54 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,34 Prozent auf 16,53 EUR), Infineon (-2,68 Prozent auf 33,96 EUR), Nordex (-2,03 Prozent auf 11,81 EUR) und Kontron (-1,76 Prozent auf 21,24 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 903 839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 206,599 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Die United Internet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,35 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

