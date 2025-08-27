Amgen Aktie

Amgen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867900 / ISIN: US0311621009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Dow Jones im Blick 27.08.2025 22:35:20

Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende auf grünem Terrain

Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende auf grünem Terrain

Der Dow Jones entwickelte sich heute positiv.

Zum Handelsende gewann der Dow Jones im NYSE-Handel 0,32 Prozent auf 45 565,23 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18,315 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,399 Prozent auf 45 236,83 Punkte an der Kurstafel, nach 45 418,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 45 621,08 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 45 372,78 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,088 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der Dow Jones mit 44 901,92 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.05.2025, wurde der Dow Jones auf 42 343,65 Punkte taxiert. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 27.08.2024, bei 41 250,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 7,48 Prozent. Bei 45 757,84 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 2,63 Prozent auf 250,16 USD), Chevron (+ 1,19 Prozent auf 159,24 USD), UnitedHealth (+ 1,15 Prozent auf 303,88 USD), Microsoft (+ 0,94 Prozent auf 506,74 USD) und Home Depot (+ 0,93 Prozent auf 352,25 EUR). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Merck (-1,08 Prozent auf 84,07 USD), Nike (-0,75 Prozent auf 78,06 USD), Honeywell (-0,59 Prozent auf 221,25 USD), Amgen (-0,56 Prozent auf 287,97 USD) und McDonalds (-0,48 Prozent auf 311,43 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 35 334 323 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,776 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

2025 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amgen Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Amgen Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amgen Inc. 246,85 -0,42% Amgen Inc.
Chevron Corp. 137,18 1,54% Chevron Corp.
Home Depot Inc., The 350,95 0,52% Home Depot Inc., The
Honeywell 189,82 -0,32% Honeywell
McDonald's Corp. 267,70 -0,59% McDonald's Corp.
Merck Co. 72,30 -0,69% Merck Co.
Microsoft Corp. 435,10 1,58% Microsoft Corp.
Nike Inc. 67,27 -0,18% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 156,22 0,05% NVIDIA Corp.
Salesforce 214,35 2,46% Salesforce
UnitedHealth Inc. 262,00 1,43% UnitedHealth Inc.
Verizon Inc. 37,93 0,64% Verizon Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 45 565,23 0,32%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:14 Im Depot von Jeremy Grantham: Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Q2-Portfolio
26.08.25 Depot-Update: Darauf setzt Michael Burry im zweiten Quartal 2025
24.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
24.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.08.25 KW 34: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor NVIDIA-Bilanz: ATX und DAX beenden Handel tiefer -- US-Börsen letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischem Markt ging es am Mittwoch abwärts. Der deutsche Leitindex gab ebenso ab. Anleger an den US-Börsen zeigten vor den US-nachbörslich erwarteten NVIDIA-Zahlen optimistisch. Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich zur Wochenmitte mit unterschiedlichen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen