Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende auf grünem Terrain

Zum Handelsende gewann der Dow Jones im NYSE-Handel 0,32 Prozent auf 45 565,23 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18,315 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,399 Prozent auf 45 236,83 Punkte an der Kurstafel, nach 45 418,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 45 621,08 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 45 372,78 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,088 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der Dow Jones mit 44 901,92 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.05.2025, wurde der Dow Jones auf 42 343,65 Punkte taxiert. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 27.08.2024, bei 41 250,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 7,48 Prozent. Bei 45 757,84 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 2,63 Prozent auf 250,16 USD), Chevron (+ 1,19 Prozent auf 159,24 USD), UnitedHealth (+ 1,15 Prozent auf 303,88 USD), Microsoft (+ 0,94 Prozent auf 506,74 USD) und Home Depot (+ 0,93 Prozent auf 352,25 EUR). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Merck (-1,08 Prozent auf 84,07 USD), Nike (-0,75 Prozent auf 78,06 USD), Honeywell (-0,59 Prozent auf 221,25 USD), Amgen (-0,56 Prozent auf 287,97 USD) und McDonalds (-0,48 Prozent auf 311,43 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 35 334 323 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,776 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

2025 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at