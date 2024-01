Handel in Paris: CAC 40 mittags im Minus

Am Donnerstag tendiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,42 Prozent leichter bei 7 424,34 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,279 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,102 Prozent tiefer bei 7 448,05 Punkten in den Handel, nach 7 455,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 422,32 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 460,52 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,165 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 568,82 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.10.2023, bei 6 915,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.01.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7 043,88 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 gab der Index bereits um 1,41 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 7 610,10 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 281,10 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im CAC 40 weist die STMicroelectronics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 943 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 334,805 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,94 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

