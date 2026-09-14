Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40 aktuell
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14.09.2026 15:58:53
Handel in Paris: CAC 40 verliert
Um 15:42 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,82 Prozent schwächer bei 8 113,08 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,452 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,576 Prozent leichter bei 8 132,63 Punkten, nach 8 179,77 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 165,10 Punkte, das Tagestief hingegen 8 095,25 Zähler.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, stand der CAC 40 bei 8 636,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Stand von 8 350,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, notierte der CAC 40 bei 7 825,24 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,00 Prozent zurück. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten markiert.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 296 306 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 204,284 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf
In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Renault lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,58 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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