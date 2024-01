Handel in Wien: ATX Prime in Rot

Anleger in Wien treten am zweiten Tag der Woche den Rückzug an.

Am Dienstag steht der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,97 Prozent im Minus bei 1 697,85 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,044 Prozent leichter bei 1 713,70 Punkten in den Handel, nach 1 714,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1 713,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 695,75 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, bei 1 692,82 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 16.10.2023, bei 1 589,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 657,25 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2024 sank der Index bereits um 0,944 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 1 731,58 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 693,01 Punkte.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Rosenbauer (+ 2,04 Prozent auf 30,00 EUR), Addiko Bank (+ 1,13 Prozent auf 13,45 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,02 Prozent auf 23,88 EUR), PORR (+ 0,59 Prozent auf 13,60 EUR) und Semperit (+ 0,27 Prozent auf 14,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-4,46 Prozent auf 30,00 EUR), EVN (-2,53 Prozent auf 27,00 EUR), Verbund (-2,03 Prozent auf 79,80 EUR), Raiffeisen (-1,95 Prozent auf 19,60 EUR) und Telekom Austria (-1,61 Prozent auf 7,96 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 301 781 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 28,158 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Addiko Bank-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,30 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

