Die Analysten der britischen Großbank Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Wienerberger von 36,0 Euro auf 35,0 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung "Overweight" bestätigte hingegen das Analystenteam um Pierre Rousseau nach vorgelegten Drittquartalszahlen des Baustoffkonzerns.

Die Analysten erhöhen ihre "EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 kurzfristig um 2 Prozent, bleiben jedoch für die kommenden Jahre vorsichtig. Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten wir eine moderate Unterstützung durch die europäischen Volumina, die möglicherweise erst gegen Ende des Geschäftsjahres 2026 zum Tragen kommen, ungünstige Volumina bei den neuen Wohnimmobilien in den USA für den größten Teil des Jahres und weiterhin schwierige Preis- und Kostenbedingungen." Dies führe "unserer Ansicht nach zu einem erheblichen Druck auf Kosteneinsparungen", so das Analystenteam.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 1,69 Euro für 2025, 2,10 Euro für 2026 und 2,60 Euro für 2027. Die Dividenden sollen sich für 2025 auf 0,95 Euro pro Wertpapier sowie 0,96 für 2026 und 1,03 für 2027 belaufen.

Zum Vergleich: Am Freitag standen die Wienerberger-Aktien an der Wiener Börse im Vormittagshandel mit einem Minus von 0,59 Prozent bei 26,76 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

