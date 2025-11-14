Wienerberger Aktie

26,68EUR -0,24EUR -0,89%
Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
14.11.2025 10:16:00

Wienerberger buy

Nach Vorlage der Drittquartalszahlen haben die Analysten der Berenberg Bank ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Wienerberger bestätigt. Das Kursziel in Höhe von 38,0 Euro wurde von Analyst Harry Goad für die Titel des Baustoffkonzerns hingegen auf 35,0 Euro gesenkt.

Wienerberger meldete laut dem Analysten "ein weiteres enttäuschendes Quartal". Das dritte Quartal fiel "schwächer als erwartet" aus. Dies führe "zu einer erneuten Senkung der Prognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025", so Goad. Trotz dieser Herausforderungen "behalten wir unsere positive Bewertung bei, da wir diese angesichts der unserer Meinung nach günstigeren Rahmenbedingungen in Europa im Jahr 2026 weiterhin als attraktiv erachten", hieß es weiter.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 2,33 Euro für 2025, sowie 3,06 für 2026 und 3,81 für 2027. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,65 Euro für 2025, sowie 0,86 für 2026 und 1,07 Euro für 2027.

Am Freitag notierten die Wienerberger-Titel im Vormittagshandel an der Wiener Börse mit einem Minus von 0,45 Prozent bei 26,80 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

rst/spa

ISIN AT0000831706 WEB http://www.wienerberger.com

AFA0042 2025-11-14/10:16

Zusammenfassung: Wienerberger AG buy
Unternehmen:
Wienerberger AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
26,84 € 		Abst. Kursziel*:
30,40%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
26,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,89%
Analyst Name::
Harry Goad 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Wienerberger AGmehr Nachrichten

Analysen zu Wienerberger AGmehr Analysen

10:16 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:50 Wienerberger kaufen Barclays Capital
09.09.25 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.08.25 Wienerberger Erste Group Bank
18.08.25 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Wienerberger AG 26,80 -0,45% Wienerberger AG

Aktuelle Aktienanalysen

10:16 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:06 Alstom Buy Deutsche Bank AG
09:57 Richemont Hold Deutsche Bank AG
09:50 Wienerberger kaufen Barclays Capital
09:43 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:31 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:15 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:14 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
09:01 STRABAG accumulate Erste Group Bank
08:59 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
08:59 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
08:56 secunet Security Networks Buy Warburg Research
08:54 Infineon Buy Warburg Research
08:54 grenke Buy Warburg Research
08:53 GFT Buy Warburg Research
08:48 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
08:44 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
08:35 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
08:32 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
08:31 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
08:31 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
08:30 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
08:04 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:02 Alstom Neutral UBS AG
08:01 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:00 Enel Buy UBS AG
08:00 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:59 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:58 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:52 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:44 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
07:41 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:40 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:35 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:30 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
07:18 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Sixt Buy UBS AG
07:05 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:04 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
07:04 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
07:03 Delivery Hero Buy UBS AG
07:02 Siemens Buy UBS AG
07:01 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:59 Siemens Energy Sell UBS AG
06:50 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.25 Enel Sector Perform RBC Capital Markets
13.11.25 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 Enel Outperform Bernstein Research
13.11.25 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen