Nach Vorlage der Drittquartalszahlen haben die Analysten der Berenberg Bank ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Wienerberger bestätigt. Das Kursziel in Höhe von 38,0 Euro wurde von Analyst Harry Goad für die Titel des Baustoffkonzerns hingegen auf 35,0 Euro gesenkt.
Wienerberger meldete laut dem Analysten "ein weiteres enttäuschendes Quartal". Das dritte Quartal fiel "schwächer als erwartet" aus. Dies führe "zu einer erneuten Senkung der Prognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025", so Goad. Trotz dieser Herausforderungen "behalten wir unsere positive Bewertung bei, da wir diese angesichts der unserer Meinung nach günstigeren Rahmenbedingungen in Europa im Jahr 2026 weiterhin als attraktiv erachten", hieß es weiter.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 2,33 Euro für 2025, sowie 3,06 für 2026 und 3,81 für 2027. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,65 Euro für 2025, sowie 0,86 für 2026 und 1,07 Euro für 2027.
Am Freitag notierten die Wienerberger-Titel im Vormittagshandel an der Wiener Börse mit einem Minus von 0,45 Prozent bei 26,80 Euro.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
