Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime aktuell

Der ATX Prime verliert am dritten Tag der Woche an Boden.

Am Mittwoch geht es im ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 1,38 Prozent auf 1 833,73 Punkte abwärts. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,006 Prozent auf 1 859,46 Punkte an der Kurstafel, nach 1 859,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 860,11 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 833,36 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 2,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2024, stand der ATX Prime bei 1 787,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 690,60 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 29.05.2023, mit 1 558,39 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,98 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 664,49 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell ZUMTOBEL (+ 0,99 Prozent auf 6,12 EUR), STRABAG SE (+ 0,86 Prozent auf 41,00 EUR), Polytec (+ 0,86 Prozent auf 3,52 EUR), Semperit (+ 0,85 Prozent auf 11,80 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,25 Prozent auf 40,00 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil BAWAG (-3,47 Prozent auf 59,75 EUR), Palfinger (-3,32 Prozent auf 23,30 EUR), AT S (AT&S) (-2,98 Prozent auf 21,50 EUR), voestalpine (-2,82 Prozent auf 26,20 EUR) und UBM Development (-2,46 Prozent auf 19,80 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 355 761 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 26,091 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 3,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at