Handel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Start schwächer

Der SMI fällt am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Freitag fällt der SMI um 09:11 Uhr via SIX um 0,10 Prozent auf 11 691,40 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,259 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 11 690,10 Zählern und damit 0,116 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (11 703,66 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 687,54 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 701,04 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 0,238 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.02.2024, betrug der SMI-Kurs 11 386,17 Punkte. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 22.12.2023, bei 11 153,09 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 22.03.2023, bei 10 782,28 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,67 Prozent nach oben. Bei 11 799,91 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Partners Group (+ 0,76 Prozent auf 1 320,00 CHF), UBS (+ 0,46 Prozent auf 28,17 CHF), Swisscom (+ 0,26 Prozent auf 534,40 CHF), Logitech (+ 0,25 Prozent auf 80,44 CHF) und Nestlé (+ 0,24 Prozent auf 95,19 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Sonova (-0,98 Prozent auf 272,30 CHF), Richemont (-0,87 Prozent auf 136,65 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,68 Prozent auf 42,58 CHF), Sika (-0,48 Prozent auf 270,70 CHF) und Alcon (-0,48 Prozent auf 75,32 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 449 263 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 254,216 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,33 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at