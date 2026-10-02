Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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Rating bestätigt 02.10.2026 13:14:00

Hannover Rück-Aktie mit Gewinnen: Fitch wird optimistischer

Hannover Rück-Aktie mit Gewinnen: Fitch wird optimistischer

Fitch wird zuversichtlicher für die Bonität der Hannover Rück.

Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie den Ausblick für das Versicherer-Finanzstärke-Rating (IFS) auf positiv von stabil erhöht. Das Rating selbst wurde mit AA- bestätigt. Fitch geht davon aus, dass der Rückversicherer seine sehr starke Kapitalisierung und finanzielle Performance auch bei schwierigeren Marktbedingungen über die kommenden zwölf bis 24 Monate wird beibehalten können.

Fitch bestätigte das IFS-Rating für die Munich Re mit AA und einem stabilen Ausblick. Swiss Re wurde mit AA- und einem stabilen Ausblick bestätigt.

Die Hannover Rück-Aktie rückt auf XETRA zeitweise um 1,20 Prozent auf 253,80 Euro ins Plus vor.

DOW JONES

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Weitere Links:

So viel Gewinn hätte eine Hannover Rück-Investition von vor einem Jahr eingebracht
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Hannover Rück stellt sich auf Preisrückgang ein - Aktie im Blick

Bildquelle: Hannover Rück

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Hannover Rück 255,00 1,76% Hannover Rück
Hannover Rueck SE (spons. ADRs) 42,40 1,92% Hannover Rueck SE (spons. ADRs)
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos 9,95 2,58% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 509,00 2,19% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Swiss Re AG 152,10 2,56% Swiss Re AG

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