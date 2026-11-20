Hannover Rück Aktie
|293,20EUR
|3,40EUR
|1,17%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag am 25. November dürfte vor allem ein Gefühl der Stabilität vermitteln, schrieb Michael Christodoulou am Donnerstag. Die Aktien wiesen trotz gutem Lauf einen moderaten Bewertungsabschlag zur Branche auf./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 17:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
340,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
287,40 €
|
Abst. Kursziel*:
18,30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
293,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,96%
|
Analyst Name::
Michael Christodoulou
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rück
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
10:03
|DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
17.11.26
|Underweight für Hannover Rück-Aktie nach Barclays Capital-Analyse (finanzen.at)
|
13.11.26
|Versicherungsaktien gefragt: Munich Re, Hannover Rück und Allianz im Plus (dpa-AFX)
|
13.11.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
Analysen zu Hannover Rück
|11:54
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.11.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.11.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|11:54
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.11.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.11.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|11:54
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10.11.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|293,20
|1,17%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:09
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:56
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:55
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:54
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:53
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:33
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|10:30
|DEUTZ Buy
|MPCM
|10:29
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|10:28
|Brenntag Hold
|MPCM
|10:09
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:25
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Novartis Neutral
|UBS AG
|08:57
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08:36
|UniCredit Buy
|Deutsche Bank AG
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:33
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|freenet Overweight
|Barclays Capital
|07:14
|AUTO1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Deutsche Börse Sell
|UBS AG
|06:27
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|Scout24 Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Valeo Neutral
|UBS AG