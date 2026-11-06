Hannover Rück Aktie
|295,20EUR
|-6,80EUR
|-2,25%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hannover Rück nach der jüngsten Rally bei unverändertem Kursziel von 270 Euro von "Neutral" auf "Underweight" . Die Rückversicherer hätten mit Blick auf die Eigenkapitalrenditen die stärkste Phase der vergangenen dreißig Jahre erlebt, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Der weitere Weg werde schwieriger. Er rechnet in der Erneuerungsrunde 2027 mit weiterem Preisdruck. Nach ihrem starken Lauf erscheine die Gesamtrendite der Rückversicherer zudem nicht mehr sonderlich attraktiv im Vergleich zu den Erstversicherern. Die Bewertung der Hannover Rück hält Hossain für überzogen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 20:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
270,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
305,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,65%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
295,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,54%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rück
|
07:34
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Hannover Rück auf 'Underweight' - Ziel 270 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
03.11.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
|
03.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
03.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
03.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Hannover Rück
|06:25
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|06:25
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|09.09.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:25
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|295,20
|-2,25%
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|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|09:24
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|09:12
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:17
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:07
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:54
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|07:50
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:50
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|07:23
|AIR France-KLM Overweight
|Barclays Capital
|07:22
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|06:26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:25
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Pfizer Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|05.11.26
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|05.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.