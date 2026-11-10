Hannover Rück Aktie
|295,40EUR
|8,40EUR
|2,93%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Rückversicherer mache klar Schiff vor dem Kapitalmarkttag am 25. November, schrieb Ben Cohen am Montag in seiner Auswertung der Neunmonatszahlen. Besonders bemerkenswert sei die vorsichtigere Haltung in den Bereichen Lebens- und Krankenversicherung (L&H) sowie Schaden- und Unfallversicherung (P&C). Die Chance auf eine wirklich positive Überraschung sieht er einzig im Bereich der Ausschüttungen an die Aktionäre./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:59 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
280,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
289,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,18%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
295,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,21%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
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|UBS AG
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|Hannover Rück Buy
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|07:18
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10:41
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|07:36
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|294,00
|2,44%
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|11:17
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|11:12
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|11:11
|GEA Hold
|Warburg Research
|11:09
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|11:08
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|10:55
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|10:54
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:54
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|10:47
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|10:41
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|Barclays Capital
|10:20
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|UBS AG
|10:11
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09:55
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Jefferies & Company Inc.
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|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Infineon Overweight
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|09:06
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|08:53
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
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|JP Morgan Chase & Co.
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|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|HUGO BOSS Sell
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|08:19
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
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|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
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|Unilever Outperform
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|08:13
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|07:51
|GEA Buy
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|07:50
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|07:49
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:36
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets