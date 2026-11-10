Hannover Rück Aktie
|293,00EUR
|6,00EUR
|2,09%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hannover Rück von 304 auf 307 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker hob seine Ergebnisschätzungen bis 2030 am Montag nach dem Quartalsbericht im Schnitt um etwa 0,8 Prozent an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 13:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
307,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
288,40 €
|
Abst. Kursziel*:
6,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
293,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,78%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rück
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09.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10:11
|Hannover Rück Buy
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|07:36
|Hannover Rück Sector Perform
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|07:18
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:20
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10:11
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:18
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|09.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|07:36
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|292,60
|1,95%
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|UBS AG
|10:11
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09:55
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:52
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|09:48
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:40
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|09:22
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|HUGO BOSS Sell
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|08:19
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:14
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|08:13
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|07:51
|GEA Buy
|UBS AG
|07:50
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|07:49
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:36
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:30
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|07:24
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:16
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:20
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:18
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.