Hannover Rück: Deutsche Kfz-Versicherer erhöhen Tarife weiter

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Autobesitzer in Deutschland müssen für ihre Kfz-Versicherung laut der Hannover Rück 2025 noch tiefer in die Tasche greifen. Die Branche habe ihre Tarife in der Kfz-Haftpflicht für das kommende Jahr voraussichtlich im Schnitt um acht Prozent an, teilte der weltweit drittgrößte Rückversicherer beim Branchentreffen am Montag in Baden-Baden mit. In der Vollkasko dürften die Beiträge durchschnittlich sogar um etwa zwölf Prozent steigen, in der Teilkasko um acht Prozent.

Angesichts immer teurer Ersatzteile und Reparaturen reichten die Erhöhungen jedoch nicht aus, um die deutschen Kfz-Versicherer aus der Verlustzone zu bringen. "Die Erstversicherer werden in den kommenden Jahren nicht um weitere deutliche Preisanhebungen in der Kfz-Versicherung herumkommen", sagte der scheidende Deutschlandchef der Hannover Rück, Michael Pickel.

Das Vergleichsportal Verivox hatte Versicherungswechslern bereits Ende September noch deutlichere Preiserhöhungen vorausgesagt: Die Angebote lagen demnach 21 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

Die Hannover Rück betrachtet hingegen nicht nur die Konditionen für Wechsler und Neukunden, sondern auch für Autobesitzer, die ihren Kfz-Versicherern treu bleiben. Als größter Kfz-Rückversicherer für den deutschen Markt hat der Konzern einen besonders guten Einblick in die Preisgestaltung von Erstversicherern wie Huk Coburg und Allianz./stw/jha/