Allianz Aktie
|363,10EUR
|3,30EUR
|0,92%
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Allianz minimal erhöht auf 361 Euro und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an den jüngsten Quartalsbericht an. Die 2026 veranschlagte Rendite auf den materiellen Buchwert steigt ein klein wenig./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 11:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Neutral
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
361,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
362,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,47%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
363,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,58%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|362,70
|0,81%
