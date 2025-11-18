Allianz Aktie
|357,90EUR
|-3,00EUR
|-0,83%
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 330 auf 350 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Versicherer überzeugten weiter durch Defensivqualitäten wie "Renditeappeal", gut berechenbare Gewinnentwicklung und Bilanzstärke, schrieb Claudia Gaspari am Montagabend in ihrem Branchenausblick auf 2026. Sie sieht aber kaum Wertschöpfungspotenzial und abnehmende Ergebnisdynamik. Gaspari favorisiert mittelgroße "Lebensversicherungs-Nachzügler". Als Top-Namen nennt sie ASR Nederland, Axa, Legal & General sowie Prudential. Die Allianz sei eine "gut geölte Maschine", die Bewertung passe aber nicht zur Ausgangslage./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / GMT
