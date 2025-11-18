Allianz Aktie

18.11.2025 15:18:45

Allianz Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 330 auf 350 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Versicherer überzeugten weiter durch Defensivqualitäten wie "Renditeappeal", gut berechenbare Gewinnentwicklung und Bilanzstärke, schrieb Claudia Gaspari am Montagabend in ihrem Branchenausblick auf 2026. Sie sieht aber kaum Wertschöpfungspotenzial und abnehmende Ergebnisdynamik. Gaspari favorisiert mittelgroße "Lebensversicherungs-Nachzügler". Als Top-Namen nennt sie ASR Nederland, Axa, Legal & General sowie Prudential. Die Allianz sei eine "gut geölte Maschine", die Bewertung passe aber nicht zur Ausgangslage./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Underweight
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
359,10 € 		Abst. Kursziel*:
-2,53%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
357,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,21%
Analyst Name::
Claudia Gaspari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

