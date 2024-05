Heidelberg Materials-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe beim Umsatz die Erwartungen deutlich verfehlt, aber die Ergebnisse hätten im Einklang mit den Marktprognosen gelegen, schrieb Analyst Tom Zhang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er äußerte sich insgesamt etwas enttäuscht, da trotz eines guten Kostenmanagements der Umsatz in allen Regionen enttäuscht habe.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der Analyse

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:09 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 95,08 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 11,49 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 172 084 Stück. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2024 um 17,5 Prozent. Die kommenden Q1 2024-Ergebnisse werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht.

