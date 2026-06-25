heise-Angebot: iX-Workshop: Microsoft 365 Copilot für IT-Administratoren

Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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25.06.2026 14:00:00
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|Microsoft Corp.
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Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.