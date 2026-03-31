UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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31.03.2026 23:32:00
Here are 12 top tech-themed stock picks from UBS analysts
The investment bank has “high conviction” in Amazon’s growth potential — with AWS estimates that are far above what investors may be expecting.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu UBS
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31.03.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 legt zum Ende des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
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31.03.26
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31.03.26
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31.03.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
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