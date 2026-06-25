UBS Aktie

44,39EUR 0,94EUR 2,16%
UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.06.2026 12:37:20

UBS Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Franken belassen. Joseph Dickerson attestierte der Schweizer Großbank in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein "US-Stresstestergebnis, das schrittweise zur Verbesserung der Lage beiträgt". Das Geldhaus habe in der diesjährigen Untersuchung dank eines geringeren Kapitalverbrauchs besser abgeschnitten. UBS sei eine ihrer überzeugendsten Kaufempfehlungen./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 04:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 04:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Buy
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
44,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40,94 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Joseph Dickerson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu UBS

mehr Nachrichten