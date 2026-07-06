UBS Aktie
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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
06.07.2026 06:34:07
UBS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UBS von 43 auf 44 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Kian Abouhossein überarbeitete am Sonntag mit Blick auf die Quartalszahlen am 29. Juli noch einmal sein Bewertungsmodell für die Bank./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 18:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Overweight
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Unternehmen:
UBS
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
44,00 CHF
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
44,45 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
41,35 CHF
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Kian Abouhossein
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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