UBS Aktie

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UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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06.07.2026 06:34:07

UBS Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UBS von 43 auf 44 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Kian Abouhossein überarbeitete am Sonntag mit Blick auf die Quartalszahlen am 29. Juli noch einmal sein Bewertungsmodell für die Bank./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 18:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Overweight
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
44,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
44,45 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
41,35 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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