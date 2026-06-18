UBS Aktie

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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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18.06.2026 07:16:08

UBS Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für UBS von 55 auf 60 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Vermögensverwaltungsgeschäft in den USA und Asien sowie das Investmentbanking böten die richtige Mischung, um seine Ergebnisschätzungen (EPS) zu untermauern, die für das zweite Quartal 18 Prozent und für die Jahre bis 2028 13 Prozent über den Konsensprognosen lägen, schrieb Joseph Dickerson in einer Einschätzung vom Mittwochabend. Die Bewertung erscheine mit Blick auf mögliche Szenarien für die Kapitalausstattung ausländischer Töchter zu niedrig, da diese die Schweizer im ungünstigsten Fall einen mittleren einstelligen Milliarden-Dollar-Betrag kosten dürfte./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Buy
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
42,81 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Joseph Dickerson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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