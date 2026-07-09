UBS Aktie

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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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09.07.2026 15:02:22

UBS Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 38 auf 40 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die höheren Kurse an den Aktienmärkten stützten die verwalteten Vermögen der Großbank, schrieb Anke Reingen in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Vor dem Hintergrund der erwarteten hohen Gewinne im zweiten Quartal schraubte sie zudem ihre Schätzung für Aktienrückkäufe im zweiten Halbjahr nach oben. Im Zuge der Vorlage der Resultate erwartet die Expertin weiterhin vorsichtige Aussagen zu den geplanten Änderungen der sogenannten TBTF-Regeln, die verhindern sollen, dass der Konkurs einer systemrelevanten Großbank das gesamte Finanzsystem und die Volkswirtschaft kollabieren lässt./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 18:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Outperform
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
40,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
45,02 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
41,95 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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