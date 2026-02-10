Santander Holdings USA Aktie

Santander Holdings USA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US80282K2050

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 06:00:17

How Santander took a $12bn gamble on cracking the US

While many European banks have a poor record in the US, the Spanish lender believes its Webster Financial deal is differentWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

mehr Nachrichten