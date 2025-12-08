Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Medienbericht 08.12.2025 08:01:39

IBM-Aktie: Kauf von Confluent steht wohl bevor

IBM-Aktie: Kauf von Confluent steht wohl bevor

Der IT-Konzern IBM steht einem Bericht zufolge kurz vor der Übernahme des Dateninfrastruktur-Unternehmens Confluent.

Der Kaufpreis solle bei rund elf Milliarden US-Dollar (9,4 Mrd Euro) liegen, berichtete das "Wall Street Journal" in der Nacht zum Montag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Für IBM wäre es eine der größten Übernahmen der vergangenen Jahre. An der Börse wurde Confluent zuletzt mit rund acht Milliarden Dollar bewertet.

Confluent hat sich auf das Management von Daten spezialisiert, die für die Entwicklung künstlicher Intelligenz wichtig sind. Zuletzt hatten Übernahmen in diesem Bereich zugenommen. So verkündete Salesforce im Mai den Kauf von Informatica und IBM vollzog im Februar die Übernahme von Hashicorp.

/stw/zb/nas

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

IBM-Aktie steigt auf Allzeithoch nach positiver Analysteneinschätzung

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salesforcemehr Nachrichten