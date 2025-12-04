Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
04.12.2025 10:21:25
Infineon und Electreon stärken kabelloses Ladesystem in der Fahrbahn mit Hochleistungs-Siliziumkarbid-Technologie
Elektrifizierte Fahrbahnsysteme laden Busse und LKWs während der Fahrt auf Straßen und Autobahnen Maßgeschneiderte Siliziumkarbid-Module von Infineon maximieren die Leistungsdichte und ermöglichen damit den Betrieb von Elektrofahrzeugen rund um die Uhr mit kleineren Akkus Das kabellose Ladesystem in der Fahrbahn ist ein Schlüssel zur Reduzierung von CO₂-Emissionen im TransportsektorMünchen, Deutschland 4. Dezember 2025 Die Infineon Technologies AG liefert maßgeschneiderte Siliziumkarbid-(SiC)-Leistungsmodule an Electreon, einen führenden Anbieter von kabellosen Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Electreon nutzt die Module für seine dynamische induktive Ladetechnologie: Kupferspulen unter der Fahrbahnoberfläche übertragen während der Fahrt Energie an Busse, LKWs und andere Elektrofahrzeuge. Das System ist mit dem Stromnetz verbunden und aktiviert Fahrzeuge, wenn sie sich über den Spulen befinden. Die maßgeschneiderten SiC-Module von Infineon bilden das Herzstück der Anwendung und wandeln die Energie aus dem Netz effizient um, damit die Batterien nahtlos aufgeladen werden können. Mithilfe der Module lassen sich Leistung, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz des Ladesystems von Electreon maximieren. Die Technologie ist insbesondere auf Autobahnen, Mautstraßen und an anderen stark frequentierten Orten wie Häfen sowie für kritische Mobilitätsknotenpunkte wie Flughäfen von Vorteil.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
