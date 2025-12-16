Infineon Aktie

16.12.2025 08:01:26

Infineon und Lenovo beschleunigen Entwicklung des autonomen Fahrens mit Hochleistungs-Computing-Plattformen für softwaredefinierte Fahrzeuge

München, 16. Dezember 2025  Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY), weltweit führender Anbieter von Power-Systemen und Mikrocontrollern (MCUs) für die Automobilindustrie, und Lenovo, ein globales Technologieunternehmen, intensivieren ihre Zusammenarbeit, um die Entwicklung des autonomen Fahrens voranzutreiben. Lenovo wird seine führenden Produkte, die Domain-Controller-Units AD1 und AH1, mit Mikrocontrollern der AURIX-Familie von Infineon kombinieren  für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Energieeffizienz und schnellen Datenaustausch in Bordnetzwerken. Ziel der Zusammenarbeit ist es, intelligente, leistungsstarke Automobil-Computing-Plattformen zu entwickeln, um Künstliche Intelligenz (KI) in softwaredefinierte Fahrzeuge (SDVs) zu integrieren. Die gemeinsame Lösung bildet eine skalierbare Grundlage für OEMs, die vernetzte, sichere und intelligente Fahrzeuge entwickeln, und unterstützt Autonomiestufen von L2 Teilautomatisierung über L3 Bedingte Automatisierung bis L4 Hohe Automatisierung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
