Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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03.07.2026 16:59:00

Intel verteuert seinen beliebtesten Desktop-Prozessor

Die drei Core-Ultra-Plus-CPUs bekommen höhere Preisempfehlungen. Beim beliebten Core Ultra 7 270K Plus steigt sie um bis zu 17 Prozent.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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