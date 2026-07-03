Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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03.07.2026 16:59:00
Intel verteuert seinen beliebtesten Desktop-Prozessor
Die drei Core-Ultra-Plus-CPUs bekommen höhere Preisempfehlungen. Beim beliebten Core Ultra 7 270K Plus steigt sie um bis zu 17 Prozent.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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