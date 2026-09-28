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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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28.09.2026 22:46:53

Intel vs. Nvidia: Which Semiconductor Stock Is a Better Buy in 2026?

As the demand for advanced computing power reaches new heights, investors are evaluating two distinct paths in the chip industry. Deciding between Intel (NASDAQ:INTC) and Nvidia (NASDAQ:NVDA) involves comparing a legacy giant in transition against a high-flying market leader.

Intel is reinventing itself by opening its manufacturing facilities to outside customers through its new foundry model. Meanwhile, Nvidia has become the primary provider of the infrastructure required for the global expansion of artificial intelligence. Both companies play critical roles in the future of technology but offer very different financial profiles.

Intel operates through segments including Client Computing, Data Center and AI, and the Intel Foundry. It is shifting its strategy to prioritize manufacturing chips for external designers, though shareholder litigation regarding a 10% equity stake deal with the U.S. government remains a concern. Institutional adjustments continue to shape its ownership, with recent activity from firms such as State Street (NYSE:STT).

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