Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
24.10.2026 19:30:00
Is Nike Still a Growth Stock? Here's the Answer.
By now, Nike (NYSE: NKE) shareholders are well aware that the company's fiscal 2027 could be a tough stretch. In the company's 2027 first-quarter earnings report, revenue fell 4% year over year to $11.2 billion, and net income slid 2% to $712 million. The athletic wear giant has been in the midst of a turnaround plan for several years now, and its first-quarter results show it's still a work in progress.
That said, aside from slumping sales and regaining relevance, Nike is also dealing with an expectation problem from the market. That's because instead of returning to growth-stock status, the iconic shoemaker may start to look more like an income stock. So, what's an investor to do?
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nike Inc.
|
23.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
23.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
22.10.26
|NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: Dow Jones fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag in Rot (finanzen.at)
|
22.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|23.10.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
|1 040,00
|0,00%
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|5 195,00
|1,86%
|Nike Inc.
|33,36
|-2,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.