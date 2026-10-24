Is Nike Still a Growth Stock? Here's the Answer.

By now, Nike (NYSE: NKE) shareholders are well aware that the company's fiscal 2027 could be a tough stretch. In the company's 2027 first-quarter earnings report, revenue fell 4% year over year to $11.2 billion, and net income slid 2% to $712 million. The athletic wear giant has been in the midst of a turnaround plan for several years now, and its first-quarter results show it's still a work in progress.

That said, aside from slumping sales and regaining relevance, Nike is also dealing with an expectation problem from the market. That's because instead of returning to growth-stock status, the iconic shoemaker may start to look more like an income stock. So, what's an investor to do?

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