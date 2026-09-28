Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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28.09.2026 23:00:00
Is Oracle Stock a Buy Now?
Oracle (NYSE: ORCL) looks like a solid buy right now. The stock is trading at just 17 times forward earnings as analysts raise their estimates for future earnings. The company reported fiscal first-quarter 2027 revenue of $19 billion, up 30% year over year. Even with this level of growth, the stock trades 60% below its 2025 high.
Shares have slipped on worries that Oracle won't be able to deliver on its massive -- and growing -- $664 billion in remaining performance obligations (RPO). Investors also fear that those obligations can't be met without major capital needs, whether by issuing shares (diluting shareholders) or by taking on more debt.
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Nachrichten zu Oracle Corp.
|
25.09.26
|Nach dem Abverkauf: Oracle- und Arm-Aktien finden Halt, doch Jupiter-Sorgen bleiben (finanzen.at)
|
25.09.26
|Oracle on the hook to pay data centre investors even if site has no electricity (Financial Times)
|
24.09.26
|Oracle feels the force (Financial Times)
|
24.09.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
24.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schwächelt mittags (finanzen.at)
|
24.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 zum Start schwächer (finanzen.at)
|
24.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
22.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Oracle-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|116,70
|-2,91%
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