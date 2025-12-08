Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
08.12.2025 12:47:14
John Giannandrea to retire from Apple
John Giannandrea is retiring, and Amar Subramanya joins as vice president of AI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Apple Inc.
