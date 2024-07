JPMorgan setzt Apple auf 'Positive Catalyst Watch' und hebt Ziel an: Apple-Aktie dennoch tiefer

Damit verlieh Analyst Samik Chatterjee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seinen optimistischen Erwartungen für die anstehenden Quartalszahlen Ausdruck. Zudem hob er das Kursziel für die Aktie von 245 auf 265 US-Dollar an und beließ die Einstufung auf "Overweight". Seine moderat angehobenen Umsatz- und Ergebnisschätzungen für den Zwischenbericht des Technologieriesen lägen über den Konsensprognosen, betonte der Experte. Apple dürfte bei der Zahlenvorlage zudem die Anleger mit Aussagen beruhigen, wonach ab dem Anfang Oktober startenden Geschäftsjahr der Erneuerungszyklus mit Geräten mit neuen KI-Funktionen beginnen sollte.

Die Apple-Aktie verliert im NASDAQ-Handel am Mittwoch zeitweise 3,20 Prozent auf 217,82 US-Dollar.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)