Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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29.05.2026 12:56:00
Kommentar: Was John Ternus bei Apple angehen muss
Im September übernimmt bei Apple ein neuer CEO das Ruder. Zwar lief Apple unter Tim Cook gut, doch John Ternus muss diverse Zukunftsprojekte angehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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