Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
13.03.2026 06:40:00
Lufthansa: Pilotenstreik - Hunderte Flüge fallen aus
Auch am zweiten Tag des Pilotenstreiks fallen voraussichtlich erneut Hunderte Lufthansa-Flüge aus. Die Fronten zwischen den Tarifparteien sind verhärtet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
