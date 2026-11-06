Lufthansa Aktie
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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Lufthansa von 7,50 auf 8,40 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Analyst Andrew Lobbenberg reagierte damit am Donnerstag auf sinkende Treibstoffkosten, die sich nach den US-Zwischenwahlen abzeichnen. Er rechnet daher mit robusterer Nachfrage, allerdings auch einer schnelleren Normalisierung des zuletzt geopolitisch bedingt besonders starken Luftfracht- und Asiengeschäfts. Daher bleibt er für Lufthansa und Finnair vergleichsweise zurückhaltend, während er Air France-KLM, Ryanair und Norwegian empfiehlt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 21:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
8,40 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
8,16 €
|
Abst. Kursziel*:
2,99%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
8,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,02%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
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