Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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14.04.2026 10:36:15

Lufthansa faces worst strike in decade as cabin crew join pilots

It threatens to disrupt the airline’s 100th anniversary celebrationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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